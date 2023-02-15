Танкова коаліція. Польща та ще чотири країни укомплектували батальйон Leopard 2 для України

Польщі, Норвегії, Канадї та Іспанії вдалося завершити батальйон танків Leopard 2A4 для України. Фінляндія також приєдналася до коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.
"Ми говорили про коаліцію донорів танків Leopard 2. Хочу сказати, що ми завершили батальйон танків Leopard 2A4, це було завдання, яке я ставив перед собою, і воно вийшло. Долучилися до 14 танків Leopard, які передасть Польща, Норвегія (8 танків), Канада (4 танки), Іспанія (4-6 танків). Фінляндія також братиме участь у цьому проекті як донор танків для підтримки бронетанкового батальйону", - сказав глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак після засідання НАТО міністрів оборони в Брюсселі.
Він підкреслив, що зараз у Польщі триває підготовка українських екіпажів на танках Leopard 2 також за участю інструкторів з Канади та Норвегії.
Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.
Проте уряди Нідерландів і Данії оголосили, що не будуть поставляти Leopard 2 Україні.
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що якомога більшій кількості союзників України необхідно приєднатися до постачання танків для ЗСУ за прикладом Німеччини.
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