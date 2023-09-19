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Залужний погодив подальші кроки ЗСУ з командувачами на південному фронті

Вівторок 19 вересня 2023 17:51
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Залужний погодив подальші кроки ЗСУ з командувачами на південному фронті Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч з командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Залужного.

"Обговорили та узгодили послідовність наших кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті, активності противника та всіх можливих загроз", - розповів головнокомандувач.

Він наголосив, що незважаючи на спротив ворога, наші військові продовжують вести наступ для звільнення української території.

Успіхи ЗСУ на південному фронті

Нагадаємо, нещодавно українські захисники змогли звільнити від російських окупантів село Роботине Запорізької області.

Після цього вони, за даними ISW, встигли розширити прорив у районі населеного пункту.

Як зазначав сьогодні, 19 вересня, речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, вчора окупанти намагалися повернути втрачені позиції під Роботине.

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