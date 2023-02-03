Танки для України. РФ розгорнула кампанію з дискредитації західної підтримки, - Польща

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженого польського уряду з безпеки інформаційного простору Станіслава Жаріна у Twitter .

"У відповідь на рішення Заходу поставити Україні танки - зокрема Leopard і Abrams - російська пропаганда розгорнула різноспрямовану інформаційну війну, спрямовану на дискредитацію цієї нової хвилі підтримки", - повідомив він.

Жарин підкреслив, що російська пропаганда використовує інформацію про постачання танків Україні для просування фейку про нібито загрозу РФ від Заходу.

"Росія використовує повідомлення про постачання важкої військової техніки в Україну для зміцнення і надання більшої переконливості так званому "міфу про обложену фортецю" - стійкому пропагандистському терміну для позначення загрози, яка нібито виходить від Заходу для Росії", - заявив він.

Водночас, за словами Жарина, просувається ще один неправдивий міф - про "велику вітчизняну війну" - термін, який використовується російською пропагандою для позначення участі Радянського Союзу у Другій світовій війні після розриву зв'язків із Гітлером.

"Таким чином, Кремль проводить брехливу паралель, яка передбачає наступне: надаючи Україні танки, НАТО просто нападає на Росію так само як нацистська Німеччина напала на Радянський союз у 1941 році. Прагнучи підірвати бажання вільного світу підвищити обороноздатність України, російська пропаганда проводить кампанію страху, під час якої вона посилює наратив про зростаючий ризик початку Третьої світової війни, хибно припускаючи, що Захід роззброюється", - підкреслив уповноважений польського уряду.

Він додав, що одночасно з кампанією страху Росія проводить операцію з дезінформації, яка очорнює західну військову техніку.

"Вона висміює її якість, розміщує підроблені фотографії уламків західних танків і публікує їхні креслення з інструкціями з їхнього пошкодження", - повідомив Жарин.