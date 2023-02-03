Танки для Украины. РФ развернула кампанию по дискредитации западной поддержки, - Польша

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного польского правительства по безопасности информационного пространства Станислава Жарына в Twitter .

"В ответ на решение Запада поставить Украине танки - в том числе Leopard и Abrams - российская пропаганда развернула разнонаправленную информационную войну, направленную на дискредитацию этой новой волны поддержки", - сообщил он.

Жарын подчеркнул, что российская пропаганда использует информацию о поставках танков Украине для продвижения фейка о якобы угрозе РФ от Запада.

"Россия использует сообщения о поставках тяжелой военной техники в Украину для укрепления и придания большей убедительности так называемому "мифу об осажденной крепости" - устойчивому пропагандистскому термину для обозначения угрозы, якобы исходящей от Запада для России", - заявил он.

В то же время, по словам Жарына, продвигается еще один ложный миф - о "великой отечественной войне" - термин, используемый российской пропагандой для обозначения участия Советского Союза во Второй мировой войне после разрыва связей с Гитлером.

"Таким образом, Кремль проводит лживую параллель, которая предполагает следующее: предоставляя Украине танки, НАТО просто нападает на Россию так же, как нацистская Германия напала на Советский союз в 1941 году. Стремясь подорвать желание свободного мира повысить обороноспособность Украины, российская пропаганда проводит кампанию страха, в ходе которой она усиливает нарратив о растущем риске начала Третьей мировой войны, ложно предполагая, что Запад разоружается", - подчеркнул уполномоченный польского правительства.

Он добавил, что одновременно с кампанией страха Россия проводит операцию по дезинформации, которая очерняет западную военную технику.

"Она высмеивает ее качество, размещает подделанные фотографии обломков западных танков и публикует их чертежи с инструкциями по их повреждению", - сообщил Жарын.