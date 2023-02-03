Танки для Украины. РФ развернула кампанию по дискредитации западной поддержки, - Польша
Российская пропаганда развернула кампанию по дискредитации западной поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного польского правительства по безопасности информационного пространства Станислава Жарына в Twitter.
"В ответ на решение Запада поставить Украине танки - в том числе Leopard и Abrams - российская пропаганда развернула разнонаправленную информационную войну, направленную на дискредитацию этой новой волны поддержки", - сообщил он.
Жарын подчеркнул, что российская пропаганда использует информацию о поставках танков Украине для продвижения фейка о якобы угрозе РФ от Запада.
"Россия использует сообщения о поставках тяжелой военной техники в Украину для укрепления и придания большей убедительности так называемому "мифу об осажденной крепости" - устойчивому пропагандистскому термину для обозначения угрозы, якобы исходящей от Запада для России", - заявил он.
В то же время, по словам Жарына, продвигается еще один ложный миф - о "великой отечественной войне" - термин, используемый российской пропагандой для обозначения участия Советского Союза во Второй мировой войне после разрыва связей с Гитлером.
"Таким образом, Кремль проводит лживую параллель, которая предполагает следующее: предоставляя Украине танки, НАТО просто нападает на Россию так же, как нацистская Германия напала на Советский союз в 1941 году. Стремясь подорвать желание свободного мира повысить обороноспособность Украины, российская пропаганда проводит кампанию страха, в ходе которой она усиливает нарратив о растущем риске начала Третьей мировой войны, ложно предполагая, что Запад разоружается", - подчеркнул уполномоченный польского правительства.
Он добавил, что одновременно с кампанией страха Россия проводит операцию по дезинформации, которая очерняет западную военную технику.
"Она высмеивает ее качество, размещает подделанные фотографии обломков западных танков и публикует их чертежи с инструкциями по их повреждению", - сообщил Жарын.
Напомним, правительство Германии одобрило поставку танков Leopard 1 в Украину из промышленных запасов и ведет переговоры о закупке 15 зениток Gepard у Катара для отправки в Киев.
Кроме того, западные партнеры передадут Украине 321 танк в рамках военной помощи через российское вторжение.
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