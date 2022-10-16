Танки не такі важливі. У Німеччині розповіли, яка допомога зараз потрібна Україні

Пріоритетним завданням для України зараз є посилення протиповітряної оборони (ППО). Тому постачання танків, на відміну від ППО, не такі пріоритетні за нинішніх умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок в інтерв'ю телеканалу phoenix .

"Цього тижня ми бачили, наскільки важлива ППО. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити - у тому числі завдяки нашим постачанням зброї", - сказала вона.

За словами міністра, саме з цієї причини подальша підтримка України засобами ППО продовжиться. А ось постачання танків, на думку Бербок, зараз є другорядним питанням.

"Танки, які так потрібні Україні, вже постачаються іншими країнами в рамках "кільцевих обмінів". Крім того, ЗСУ зараз використовують російські танки, які були захоплені під час просування української армії на схід", - підсумувала Бербок.