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Танки не такі важливі. У Німеччині розповіли, яка допомога зараз потрібна Україні

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Пріоритетним завданням для України зараз є посилення протиповітряної оборони (ППО). Тому постачання танків, на відміну від ППО, не такі пріоритетні за нинішніх умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок в інтерв'ю телеканалу phoenix.

"Цього тижня ми бачили, наскільки важлива ППО. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити - у тому числі завдяки нашим постачанням зброї", - сказала вона.

За словами міністра, саме з цієї причини подальша підтримка України засобами ППО продовжиться. А ось постачання танків, на думку Бербок, зараз є другорядним питанням.

"Танки, які так потрібні Україні, вже постачаються іншими країнами в рамках "кільцевих обмінів". Крім того, ЗСУ зараз використовують російські танки, які були захоплені під час просування української армії на схід", - підсумувала Бербок.

Як повідомлялося, на пленарному засіданні Бундестагу знову відклали голосування на пропозицію про негайну передачу ЗСУ німецьких танків Leopard, передавши проект документа на розгляд комітетам.

До цього президент України Володимир Зеленський звернувся до федерального уряду з проханням не виправдовувати відмову у постачанні танків поведінкою США чи інших країн, адже вони незалежні від інших держав.

Водночас голова Європарламенту Роберта Метсола раніше заявила, що країни Євросоюзу мають розпочати постачання танків для українських військових. Це допоможе їм деокупувати свою територію.

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