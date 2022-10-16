Танки не так важны. В Германии рассказали, какая помощь сейчас необходима Украине

Приоритетной задачей для Украины сейчас является усиление противовоздушной обороны (ПВО). Поэтому поставки танков, в отличие от ПВО, не столь приоритетны в нынешних условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в интервью телеканалу phoenix .

"На этой неделе мы видели, насколько важна ПВО. К счастью, половину ракетных ударов по Киеву удалось перехватить - в том числе благодаря нашим поставкам оружия", - сказала она.

По словам министра, именно по этой причине дальнейшая поддержка Украины средствами ПВО продолжится, А вот поставки танков, по мнению Бербок, сейчас являются второстепенным вопросом.

"Танки, которые так нужны Украине, уже поставляются другими странами в рамках "кольцевых обменов". Кроме того, ВСУ сейчас используют российские танки, которые были захвачены в ходе продвижения украинской армии на восток", - подытожила Бербок.