RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Танки не так важны. В Германии рассказали, какая помощь сейчас необходима Украине

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Приоритетной задачей для Украины сейчас является усиление противовоздушной обороны (ПВО). Поэтому поставки танков, в отличие от ПВО, не столь приоритетны в нынешних условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в интервью телеканалу phoenix.

"На этой неделе мы видели, насколько важна ПВО. К счастью, половину ракетных ударов по Киеву удалось перехватить - в том числе благодаря нашим поставкам оружия", - сказала она.

По словам министра, именно по этой причине дальнейшая поддержка Украины средствами ПВО продолжится, А вот поставки танков, по мнению Бербок, сейчас являются второстепенным вопросом.

"Танки, которые так нужны Украине, уже поставляются другими странами в рамках "кольцевых обменов". Кроме того, ВСУ сейчас используют российские танки, которые были захвачены в ходе продвижения украинской армии на восток", - подытожила Бербок.

Как сообщалось, на пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по предложению о немедленной передаче ВСУ немецких танков Leopard, передав проект документа на рассмотрение комитетам.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к федеральному правительству с просьбой не оправдывать отказ в поставке танков поведением США или других стран, ведь они независимы от других государств.

В то же время глава Европарламента Роберта Метсола ранее заявила, что страны Евросоюза должны начать поставки танков для украинских военных. Это поможет им деоккупировать свою территорию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине