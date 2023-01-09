Танки и понтонные переправы. Гайдай рассказал о потерях РФ в Луганской области за декабрь
Вооруженным силам Украины удалось уничтожить 78 единиц вражеской техники в Луганской области за прошлый месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"На днях уничтожена понтонная переправа и пять танков (за сутки)", - пояснил глава области.
По его словам, украинским военным удалось за один день уничтожить 23 единиц техники армии РФ. В общей сложности на Луганском направлении наши защитники уничтожили за месяц 78 единиц вражеской техники.
"Это цифры, говорящие о высоком мастерстве защитников Луганской области. Наша область в надежных руках!", - добавил Гайдай.
Напомним, что российские войска "проседают" на участке фронта вблизи Кременной Луганской области. Поэтому оккупанты перебрасывают силы из Бахмутского направления.
Также россияне перебрасывают в Кременную дополнительные военные силы и технику.
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