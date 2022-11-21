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Танки та БТР: під Маріуполем фіксують рух колони техніки росіян (фото)

Фото: під Маріуполем фіксують рух колони техніки росіян (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Рух військової техніки росіян знову помітили під Маріуполем. Ворог переміщає її в бік Розівки (Запорізька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"З села Ялта через Мангуш-Нікольське у супроводі літака вирушила колона 25 танків, 15 КАМАЗів з боєкомплектом та поки живою силою та 3 БТР", - йдеться у повідомленні.

За його словами, почалося перекидання військ, що прибули з Херсону на Запорізький напрям. По Маріуполю транзитом йдуть тягачами колони військової техніки та озброєння.

"Понад 100 одиниць вирушило через Маріуполь. Велике перекидання військ окупантів без залізниці та Кримського мосту продовжується", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, що після відступу росіян із Херсона у Маріуполі фіксують стрімке збільшення кількості окупаційних військ.

До цього під Маріуполем пролунали три потужні вибухи.

Також повідомлялось, що росіяни продовжують перекидати свою військову техніку через Маріуполь. У місті помітили колони з технікою в напрямку Донецька.

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МаріупольДонецька областьЗапорожская областьВійна в Україні