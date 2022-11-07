Через Маріуполь йдуть величезні колони техніки. Окупанти будують оборону навколо міста

Через Маріуполь другий день поспіль йдуть величезні колони з технікою в напрямку Донецька. Крім того, окупанти займаються укріпленням міста та будують оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

"Вантажівки, ймовірно, з особовим складом. Можна припустити, що машини звертають з траси десь у Волновасі. Бо везуть підкріплення саме туди, де 155-а бригада російських морпіхів відмовилась наступати", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, навколо міста окупанти почали будувати лінію оборони.

"Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні "пірамідки", які частково везуть в бік Запоріжжя та Херсону", - розповів він.

Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт. Нікольске. Також значно посилюють напрям з півночі в с. Старий Крим.