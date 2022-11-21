Танки и БТР: под Мариуполем фиксируют движение колонны техники россиян (фото)

"Из села Ялта через Мангуш-Никольское в сопровождении самолета отправилась колонна 25 танков, 15 КАМАЗов с боекомплектом и пока живой силой и 3 БТР", - говорится в сообщении.

По его словам, началась опрокидывание войск, прибывших из Херсона на Запорожское направление. По Мариуполю по транзиту идут тягачами колонны военной техники и вооружения.

"Более 100 единиц отправилось через Мариуполь. Большая переброска войск оккупантов без железной дороги и Крымского моста продолжается", - добавил Андрющенко.