Танки и БТР: под Мариуполем фиксируют движение колонны техники россиян (фото)

Движение военной техники россиян снова заметили под Мариуполем. Враг перемещает ее в сторону Розовки (Запорожская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Из села Ялта через Мангуш-Никольское в сопровождении самолета отправилась колонна 25 танков, 15 КАМАЗов с боекомплектом и пока живой силой и 3 БТР", - говорится в сообщении.
По его словам, началась опрокидывание войск, прибывших из Херсона на Запорожское направление. По Мариуполю по транзиту идут тягачами колонны военной техники и вооружения.
"Более 100 единиц отправилось через Мариуполь. Большая переброска войск оккупантов без железной дороги и Крымского моста продолжается", - добавил Андрющенко.
Напомним, что после отступления россиян из Херсона в Мариуполе фиксируют стремительное увеличение количества оккупационных войск.
До этого под Мариуполем раздались три мощных взрыва.
Также сообщалось, что россияне продолжают опрокидывать свою военную технику через Мариуполь. В городе были замечены колонны с техникой в направлении Донецка.
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