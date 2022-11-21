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Танки и БТР: под Мариуполем фиксируют движение колонны техники россиян (фото)

Фото: под Мариуполем фиксируют движение колонны техники россиян (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Движение военной техники россиян снова заметили под Мариуполем. Враг перемещает ее в сторону Розовки (Запорожская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Из села Ялта через Мангуш-Никольское в сопровождении самолета отправилась колонна 25 танков, 15 КАМАЗов с боекомплектом и пока живой силой и 3 БТР", - говорится в сообщении.

По его словам, началась опрокидывание войск, прибывших из Херсона на Запорожское направление. По Мариуполю по транзиту идут тягачами колонны военной техники и вооружения.

"Более 100 единиц отправилось через Мариуполь. Большая переброска войск оккупантов без железной дороги и Крымского моста продолжается", - добавил Андрющенко.

Напомним, что после отступления россиян из Херсона в Мариуполе фиксируют стремительное увеличение количества оккупационных войск.

До этого под Мариуполем раздались три мощных взрыва.

Также сообщалось, что россияне продолжают опрокидывать свою военную технику через Мариуполь. В городе были замечены колонны с техникой в направлении Донецка.

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