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Танки для розмінування та системи опалення. Німеччина передала нову партію зброї ЗСУ

Фото: Німеччина передала нову партію зброї ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги Україні. До неї увійшли танки для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального уряду Німеччини.

Зазначається, що було передано наступне обладнання:

  • чотири танки для розмінування;
  • 4 мобільних і захищених систем розмінування;
  • 10 автомобілів для охорони кордону (раніше було передано 85);
  • 120 мобільних систем опалення (раніше було передано 48).

Уся техніка - з запасів Бундесверу або вже нова.

Також зазначається, що найближчим часом планується передати Україні 40 БМП Marder з боєприпасами, системи Patriot з ракетами та 100 тисяч аптечок першої медичної допомоги.

Нагадаємо, що уряд Німеччини підрахував, що з 24 лютого 2022 року надав для України допомогу на суму понад 12 мільярдів євро. При цьому Німеччина непохитно виступає за Україну.

Збройні сили України можуть розраховувати на подальші поставки зброї від Німеччини.

Німеччина передала Україні ще одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergerpanzer 2 та 13 автомобілів прикордонної служби протягом тижня.

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