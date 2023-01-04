У Німеччині оприлюднили суму допомоги Україні в 2022 році

Уряд Німеччини підрахував, що з 24 лютого 2022 року надав для України допомогу на суму понад 12 мільярдів євро. При цьому Німеччина непохитно виступає за Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального уряду.

За словами представника прес-служби німецького уряду Вольфганга Бюхнера, ФНР надає для України все необхідне озброєння. однак робить це так, щоб ні Німеччина ні НАТО не стали однією з сторін війни.

"Навіть сума підтримки, наданої з 24 лютого 2022 року, - понад 12 млрд євро - говорить сама за себе", - підкреслив Бюхнер.

Відзначимо, що в останнє німецький уряд оновлював перелік наданого озброєння Україні 20 грудня 2020 року.