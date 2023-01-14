Танки для розмінування та системи опалення. Німеччина передала нову партію зброї ЗСУ

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги Україні. До неї увійшли танки для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального уряду Німеччини.

Також зазначається, що найближчим часом планується передати Україні 40 БМП Marder з боєприпасами, системи Patriot з ракетами та 100 тисяч аптечок першої медичної допомоги.

Уся техніка - з запасів Бундесверу або вже нова.

Зазначається, що було передано наступне обладнання:

Нагадаємо, що уряд Німеччини підрахував, що з 24 лютого 2022 року надав для України допомогу на суму понад 12 мільярдів євро. При цьому Німеччина непохитно виступає за Україну.

Збройні сили України можуть розраховувати на подальші поставки зброї від Німеччини.

Німеччина передала Україні ще одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergerpanzer 2 та 13 автомобілів прикордонної служби протягом тижня.

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