Танки для разминирования и системы отопления. Германия передала новую партию оружия ВСУ

Германия передала Украине очередную партию военной помощи Украине. В нее вошли танки для разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.

Также отмечается, что в ближайшее время планируется передать Украине 40 БМП Marder с боеприпасами, Patriot с ракетами и 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи.

Вся техника – из запасов Бундесвера или уже новая.

Отмечается, что было передано следующее оборудование:

Напомним, что правительство Германии подсчитало, что с 24 февраля 2022 года предоставило для Украины помощь на сумму более 12 миллиардов евро. При этом Германия твердо выступает за Украину.

Вооруженные силы Украины могут рассчитывать на дальнейшие поставки оружия из Германии.

Германия передала Украине еще одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergerpanzer 2 и 13 автомобилей пограничной службы в течение недели.

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