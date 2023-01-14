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Танки для разминирования и системы отопления. Германия передала новую партию оружия ВСУ

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Суббота 14 января 2023 21:17
Танки для разминирования и системы отопления. Германия передала новую партию оружия ВСУ Фото: Германия передала новую партию оружия ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия передала Украине очередную партию военной помощи Украине. В нее вошли танки для разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.

Отмечается, что было передано следующее оборудование:

  • четыре танка для разминирования;
  • 4 мобильных и защищенных систем разминирования;
  • 10 автомобилей для охраны границы (ранее было передано 85);
  • 120 мобильных систем отопления (ранее было передано 48).

Вся техника – из запасов Бундесвера или уже новая.

Также отмечается, что в ближайшее время планируется передать Украине 40 БМП Marder с боеприпасами, Patriot с ракетами и 100 тысяч аптечек первой медицинской помощи.

Напомним, что правительство Германии подсчитало, что с 24 февраля 2022 года предоставило для Украины помощь на сумму более 12 миллиардов евро. При этом Германия твердо выступает за Украину.

Вооруженные силы Украины могут рассчитывать на дальнейшие поставки оружия из Германии.

Германия передала Украине еще одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergerpanzer 2 и 13 автомобилей пограничной службы в течение недели.

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