Не только танки и ракеты. Еще одним оружием России является голод, - Бербок

Сообщается, что на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Нью-Йорке она обвинила Россию в разжигании глобального кризиса.

"Заблокировав украинские порты, разрушив элеваторы, дороги и железные дороги и особенно фермерские поля, Россия начала зерновую войну, которая разжигает глобальный продовольственный кризис", - подчеркнула Бербок.

Она добавила, что Россия ведет войну не только с помощью танков, ракет и бомб.

"Россия ведет эту войну другим страшным, но более тихим оружием: голодом и лишениями", - добавила Бербок.