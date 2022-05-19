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Не тільки танки і ракети. Ще однією зброєю Росії є голод, - Бербок

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація воює проти України не тільки бомбами і ракетами. Не менш смертоносною зброєю є загроза голоду в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Повідомляється, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" в Нью-Йорку вона звинуватила Росію в розпалюванні глобальної кризи.

"Заблокувавши українські порти, зруйнувавши елеватори, дороги і залізниці і особливо фермерські поля, Росія почала зернову війну, яка розпалює глобальну продовольчу кризу", - підкреслила Бербок.

Вона додала, що Росія веде війну не тільки за допомогою танків, ракет і бомб.

"Росія веде цю війну іншим страшним, але більш тихим зброєю: голодом і поневіряннями", - додала Бербок.

Нагадаємо, за оцінками ООН, через війну в Україні застрягли близько 25 млн тонн зерна, що вже спровокувало глобальне зростання цін.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що чим швидше вдасться звільнити всю Україну від російських військ, тим швидше зникне загроза голоду в бідних країнах.

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ГерманияВійна Росії проти України