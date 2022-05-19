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Не только танки и ракеты. Еще одним оружием России является голод, - Бербок

Новина українською →
Нью-Йорк, Четверг 19 мая 2022 09:44
Не только танки и ракеты. Еще одним оружием России является голод, - Бербок Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российская Федерация воюет против Украины не только бомбами и ракетами. Не менее смертоносным оружием является угроза голода в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

Сообщается, что на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Нью-Йорке она обвинила Россию в разжигании глобального кризиса.

"Заблокировав украинские порты, разрушив элеваторы, дороги и железные дороги и особенно фермерские поля, Россия начала зерновую войну, которая разжигает глобальный продовольственный кризис", - подчеркнула Бербок.

Она добавила, что Россия ведет войну не только с помощью танков, ракет и бомб.

"Россия ведет эту войну другим страшным, но более тихим оружием: голодом и лишениями", - добавила Бербок.

Напомним, по оценкам ООН, из-за войны в Украине застряли около 25 млн тонн зерна, что уже спровоцировало глобальный рост цен.

Президент Владимир Зеленский уверен, что чем быстрее удастся освободить всю Украину от российских войск, тем быстрее исчезнет угроза голода в бедных странах.

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