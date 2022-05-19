ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не тільки танки і ракети. Ще однією зброєю Росії є голод, - Бербок

Новость на русском →
Нью-Йорк, Четвер 19 травня 2022 09:44
Не тільки танки і ракети. Ще однією зброєю Росії є голод, - Бербок Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація воює проти України не тільки бомбами і ракетами. Не менш смертоносною зброєю є загроза голоду в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Повідомляється, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" в Нью-Йорку вона звинуватила Росію в розпалюванні глобальної кризи.

"Заблокувавши українські порти, зруйнувавши елеватори, дороги і залізниці і особливо фермерські поля, Росія почала зернову війну, яка розпалює глобальну продовольчу кризу", - підкреслила Бербок.

Вона додала, що Росія веде війну не тільки за допомогою танків, ракет і бомб.

"Росія веде цю війну іншим страшним, але більш тихим зброєю: голодом і поневіряннями", - додала Бербок.

Нагадаємо, за оцінками ООН, через війну в Україні застрягли близько 25 млн тонн зерна, що вже спровокувало глобальне зростання цін.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що чим швидше вдасться звільнити всю Україну від російських військ, тим швидше зникне загроза голоду в бідних країнах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Війна Росії проти України
NEWS
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
DAILY
Битва за Харків і Донбас. Що зараз відбувається на східному фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Харків і Донбас. Що зараз відбувається на східному фронті