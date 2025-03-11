ua en ru
Вт, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Танки, ракета та особовий склад: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу

Вівторок 11 березня 2025 08:19
UA EN RU
Танки, ракета та особовий склад: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби, 10 березня, Сили оборони "відмінусували" ще близько 1300 російських терористів. Також були знищені десятки бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 887620 (+1300) осіб;
  • танків - 10303 (+11) од;
  • бойових броньованих машин - 21423 (+23) од;
  • артилерійських систем - 24346 (+75) од;
  • РСЗВ - 1313 (+2) од;
  • засоби ППО - 1103 (+1) од;
  • літаків - 370 (+0) од;
  • гелікоптерів - 331 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 28801 (+198);
  • крилаті ракети - 3121 (+1);
  • кораблі /катери - 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 40205 (+134) од;
  • спеціальна техніка - 3775 (+2).

Танки, ракета та особовий склад: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу

Втрати росіян

Нагадаємо, у добу з 9 на 10 березня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу та військової техніки, сім артилерійських систем, пункт управління, склад боєприпасів та станцію РЕБ/РЛС російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили 18 танків, 40 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб протиповітряної оборони, 241 дрон та 138 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ
NEWS
Сирський зробив заяву про ситуацію у Курській області: чи загрожує ЗСУ оточення
Сирський зробив заяву про ситуацію у Курській області: чи загрожує ЗСУ оточення
DAILY
Живий щит. Чи зможуть європейські миротворці гарантувати безпеку в Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Живий щит. Чи зможуть європейські миротворці гарантувати безпеку в Україні