За минулу добу росіяни втратили 1190 солдатів і понад 260 одиниць техніки, - ЗСУ
За останню добу з 9 на 10 березня, армія російських загарбників втратила на війні з Україною 1190 солдатів, 40 бойових броньованих машин і 241 безпілотний літальний апарат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 886 320 (+1190) осіб ліквідовано;
- танків - 10 292 (+18) од.;
- бойових броньованих машин - 21 400 (+40) од.;
- артилерійських систем - 24 271 (+65) од.;
- РСЗВ - 1311 (+1) од.;
- засоби ППО - 1102 (+1) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 28 603 (+241) од.;
- крилатих ракет - 3120 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 40 071 (+138) од.;
- спеціальної техніки - 3773 од.
Ситуація на фронті й обстріл РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили мали успіх біля Торецька і Покровська, але росіяни тиснуть у Курській та Сумській областях.
Крім того, армія РФ за підтримки військових Північної Кореї відтісняє українські сили в районі міста Суджа Курської області.
Вночі російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Запорізькій області. Руйнувань зазнала житлова інфраструктура, є постраждалі.
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