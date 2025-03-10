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За минулу добу росіяни втратили 1190 солдатів і понад 260 одиниць техніки, - ЗСУ

Понеділок 10 березня 2025 06:57
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За минулу добу росіяни втратили 1190 солдатів і понад 260 одиниць техніки, - ЗСУ Фото: росіяни втратили рекордну кількість військової техніки за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 9 на 10 березня, армія російських загарбників втратила на війні з Україною 1190 солдатів, 40 бойових броньованих машин і 241 безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 886 320 (+1190) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 292 (+18) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 400 (+40) од.;
  • артилерійських систем - 24 271 (+65) од.;
  • РСЗВ - 1311 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1102 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 28 603 (+241) од.;
  • крилатих ракет - 3120 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 40 071 (+138) од.;
  • спеціальної техніки - 3773 од.

За минулу добу росіяни втратили 1190 солдатів і понад 260 одиниць техніки, - ЗСУ

Ситуація на фронті й обстріл РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили мали успіх біля Торецька і Покровська, але росіяни тиснуть у Курській та Сумській областях.

Крім того, армія РФ за підтримки військових Північної Кореї відтісняє українські сили в районі міста Суджа Курської області.

Вночі російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Запорізькій області. Руйнувань зазнала житлова інфраструктура, є постраждалі.

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