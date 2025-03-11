Танки, ракета и личный состав: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки
За прошедшие сутки, 10 марта, Силы обороны "отминусовали" еще около 1300 российских террористов. Также были уничтожены десятки боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава около 887620 (+1300) чел;
- танков - 10303 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 21423 (+23) ед;
- артиллерийских систем - 24346 (+75) ед;
- РСЗО - 1313 (+2) ед;
- средства ПВО - 1103 (+1) ед;
- самолетов - 370 (+0) ед;
- вертолетов - 331 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 28801 (+198);
- крылатые ракеты - 3121 (+1);
- корабли / катера - 28 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 40205 (+134) ед;
- специальная техника - 3775 (+2).
Потери россиян
Напомним, в сутки с 9 на 10 марта авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 28 районов сосредоточения личного состава и военной техники, семь артиллерийских систем, пункт управления, склад боеприпасов и станцию РЭБ/РЛС российских захватчиков.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек. Также украинские воины обезвредили 18 танков, 40 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство противовоздушной обороны, 241 дрон и 138 единиц автомобильной техники оккупантов.
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