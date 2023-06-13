Танки, піхота і не тільки. СБУ ударними дронами завдала значних втрат окупантам (відео)

"Оператори ударних дронів ЦСО "А" СБУ "розібрали" російські танки, ЗРК і піхоту. А роблять вони це дуже ювелірно і без "зайвих дублів" - окупанти в прямому сенсі згорають під час зйомок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише за останній тиждень знищено:

16 танків;

5 "САУ";

14 ББМ;

16 вантажівок;

3 системи спостереження "Муром";

системи "Сонцепек";

ЗРК "ТОР" та "БУК";

РЛС "Зоопарк";

Понад 150 окупантів вбитими та пораненими та іншу техніку.

Втрати Росії

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 червня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 216 650 військових.

В Україні ліквідували ще одного російського генерала. Мова йде про начальника штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергія Горячова, який був вбитий на Запорізькому напрямку.