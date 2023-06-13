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Танки, піхота і не тільки. СБУ ударними дронами завдала значних втрат окупантам (відео)

Фото: Український захисник (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" за минулий тиждень знищили 16 ворожих танків, а також знешкодили понад 150 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Оператори ударних дронів ЦСО "А" СБУ "розібрали" російські танки, ЗРК і піхоту. А роблять вони це дуже ювелірно і без "зайвих дублів" - окупанти в прямому сенсі згорають під час зйомок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише за останній тиждень знищено:

  • 16 танків;
  • 5 "САУ";
  • 14 ББМ;
  • 16 вантажівок;
  • 3 системи спостереження "Муром";
  • системи "Сонцепек";
  • ЗРК "ТОР" та "БУК";
  • РЛС "Зоопарк";
  • Понад 150 окупантів вбитими та пораненими та іншу техніку.

Втрати Росії

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 червня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 216 650 військових.

В Україні ліквідували ще одного російського генерала. Мова йде про начальника штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергія Горячова, який був вбитий на Запорізькому напрямку.

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