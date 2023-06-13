Танки, пехота и не только. СБУ ударными дронами нанесла значительные потери оккупантам (видео)

"Операторы ударных дронов ЦСО "А" СБУ "разобрали" российские танки, ЗРК и пехоту. А делают они это очень ювелирно и без "лишних дублей" - оккупанты в прямом смысле сгорают во время съемок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за последнюю неделю уничтожено:

16 танков;

5 "САУ";

14 ББМ;

16 грузовиков;

3 системы наблюдения "Муром";

системы "Солнцепек";

ЗРК "ТОР" и "БУК";

РЛС "Зоопарк";

Более 150 оккупантов убитыми и ранеными и другую технику.

Потери России

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 13 июня, составили 470 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 216 650 военных.

В Украине ликвидирован еще один российский генерал. Речь идет о начальнике штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майоре Сергее Горячове, который был убит на Запорожском направлении.