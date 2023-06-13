Накрило ракетами. В Україні ліквідували російського генерала Горячова, - ЗМІ

В Україні ліквідували ще одного російського генерала. Мова йде про начальника штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергія Горячова, який був вбитий на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

Як передають ЗМІ, першим інформацію про ліквідацію російського генерала опублікував російський пропагандист, так званий "воєнкор" Юрій Котенок.

Повідомляється, що Горячов, який очолював штаб 35-ї загальновійськової армії РФ, загинув унаслідок ракетної атаки.

Хоч Міноборони РФ не коментувало цю інформацію, в російських Телеграм-каналах зазначають, що це вже 10-й російський генерал, який загинув під час повномасштабної війни. Також зазначається, що він став першим російським генералом, який загинув в Україні більш як за рік.

Також повідомляється, що Горячов очолював російський контингент у Придністров'ї, командував військовою базою у Таджикистані, а також навчальним центром у Хабаровську.

На початку вторгнення він був командиром 5-ї окремої танкової бригади. І вже через рік повномасштабної війни його підвищили до заступника командувача 35-ї загальновійськової армії. Горячов став генерал-майором, а також його призначили на пост начальника штабу армії.

При цьому, як пише народний депутат України Юрій Мисягін, російського генерала разом з іншими російськими офіцерами ліквідували на Запорізькому напрямку. Також є інформація, що у 2014-2017 роках Горячов служив у складі угруповання російських окупаційних військ на Донбасі.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворожа армія втратила вже близько 216 650 особового складу.

Загалом втрати Росії у війні перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з 1945 року - після закінчення Другої світової.

При цьому в розвідці Британії заявляли, що під час бойових дій в Україні російські Збройні сили зазнали нищівних втрат серед середнього та молодшого офіцерського складу.

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