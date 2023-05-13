Танки, IRIS-T й не тільки. Німеччина готує для України найбільший пакет допомоги, - ЗМІ

Уряд Німеччини готує черговий пакет військової допомоги для нашої країни. Його вартість складає близько 2,7 млрд євро.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Згідно з даними видання, Україна отримає:
Зазначається, що Німеччина також хоче допомогти нашій країні у розвідці. Запланова постава до 200 розвідувальних БПЛА. Тако мова йде й про передачу 100 захищених бойових машин, які використовуються для транспортування військових на фронт, а також 100 машин логістичної підтримки.
Нова поставка повинна не лише посилити наші сухопутні війська, але й суттєво модернізувати протиповітряну оборону.
Видання додає, що пакет буде оголошено паралельно з врученням премії Карла Великого президенту України Володимиру Зеленському в неділю в Аахені, що буде символом німецької солідарності з нашою країною.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони США нещодавно оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів.
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