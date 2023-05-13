Танки, IRIS-T и не только. Германия готовит для Украины самый большой пакет помощи, - СМИ

Согласно данным издания, Украина получит:

20 бронетранспортеров Marder;

30 танков Leopard 1;

18 колесных гаубиц;

4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM;

12 пусковых установок IRIS-T-SLS;

сотни управляемых ракет для вышеупомянутой системы;

и прочее.

Отмечается, что Германия также хочет помочь нашей стране в разведке. Запланирована поставка до 200 разведывательных БПЛА. Также речь идет и о передаче 100 защищенных боевых машин, которые используются для транспортировки военных на фронт, а также 100 машин логистической поддержки.

Новая поставка должна не только усилить наши сухопутные войска, но и существенно модернизировать противовоздушную оборону.

Издание добавляет, что пакет будет объявлен параллельно с вручением премии Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому в воскресенье в Аахене, что будет символом немецкой солидарности с нашей страной.

Обновлено в 10:49:

Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, вышеупомянутый будущий пакет помощи, является результатом переговоров Украины с международными партнерами по вопросу усиления обороны.

"Мы понимаем, что для победы нам нужно больше вооружений и понятная логистика поставок", - писал руководитель Офиса президента.