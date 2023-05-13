Танки, IRIS-T и не только. Германия готовит для Украины самый большой пакет помощи, - СМИ

Правительство Германии готовит очередной пакет военной помощи нашей стране. Его стоимость составляет около 2,7 млрд. евро.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Согласно данным издания, Украина получит:
Отмечается, что Германия также хочет помочь нашей стране в разведке. Запланирована поставка до 200 разведывательных БПЛА. Также речь идет и о передаче 100 защищенных боевых машин, которые используются для транспортировки военных на фронт, а также 100 машин логистической поддержки.
Новая поставка должна не только усилить наши сухопутные войска, но и существенно модернизировать противовоздушную оборону.
Издание добавляет, что пакет будет объявлен параллельно с вручением премии Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому в воскресенье в Аахене, что будет символом немецкой солидарности с нашей страной.
Обновлено в 10:49:
Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, вышеупомянутый будущий пакет помощи, является результатом переговоров Украины с международными партнерами по вопросу усиления обороны.
"Мы понимаем, что для победы нам нужно больше вооружений и понятная логистика поставок", - писал руководитель Офиса президента.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны США недавно объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов.
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