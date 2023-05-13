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Танки, IRIS-T и не только. Германия готовит для Украины самый большой пакет помощи, - СМИ

Фото: Танки, IRIS-T и не только. Германия готовит для Украины самый большой пакет помощи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Германии готовит очередной пакет военной помощи нашей стране. Его стоимость составляет около 2,7 млрд. евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Согласно данным издания, Украина получит:

  • 20 бронетранспортеров Marder;
  • 30 танков Leopard 1;
  • 18 колесных гаубиц;
  • 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM;
  • 12 пусковых установок IRIS-T-SLS;
  • сотни управляемых ракет для вышеупомянутой системы;
  • и прочее.

Отмечается, что Германия также хочет помочь нашей стране в разведке. Запланирована поставка до 200 разведывательных БПЛА. Также речь идет и о передаче 100 защищенных боевых машин, которые используются для транспортировки военных на фронт, а также 100 машин логистической поддержки.

Новая поставка должна не только усилить наши сухопутные войска, но и существенно модернизировать противовоздушную оборону.

Издание добавляет, что пакет будет объявлен параллельно с вручением премии Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому в воскресенье в Аахене, что будет символом немецкой солидарности с нашей страной.

Обновлено в 10:49:

Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, вышеупомянутый будущий пакет помощи, является результатом переговоров Украины с международными партнерами по вопросу усиления обороны.

"Мы понимаем, что для победы нам нужно больше вооружений и понятная логистика поставок", - писал руководитель Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны США недавно объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов.

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