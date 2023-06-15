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Танки і не тільки. Спецпідрозділ СБУ за ніч знищив майже 15 ворожих цілей (відео)

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Україна, Четвер 15 червня 2023 18:49
Танки і не тільки. Спецпідрозділ СБУ за ніч знищив майже 15 ворожих цілей (відео) Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Спецпідрозділ "Білий вовк" за одну ніч знищив 14 ворожих цілей. Йдеться про російські танки, гаубиці та автомобільну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Полювання на фронті у розпалі: спецпідрозділ "Білий вовк" ЦСО "А" СБУ за ніч знищив 14 цілей противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наші воїни залишили після своєї блискавичної атаки лише спалену російську техніку, розбиті укріплення та "хороших росіян".

Список ворожих втрат поповнили:

  • 7 танків;
  • 2 гаубиці "Д-30";
  • МТ-12 "Рапіра";
  • ворожий розрахунок ПТРК;
  • автомобільна техніка;
  • близько 10 окупантів.

Ворожі втрати

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 червня, склали 580 окупантів, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 217 910 військових.

Представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Росія втратила у війні проти України у п'ять разів більше гелікоптерів, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії.

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