Танки и не только. Спецподразделение СБУ за ночь уничтожило почти 15 вражеских целей (видео)
Спецподразделение "Белый волк" за одну ночь уничтожило 14 вражеских целей. Речь идет о российских танках, гаубицах и автомобильной технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Охота на фронте в разгаре: спецподразделение "Белый волк" ЦСО "А" СБУ за ночь уничтожил 14 целей противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наши воины оставили после своей молниеносной атаки только сожженную российскую технику, разбитые укрепления и "хороших россиян".
Список вражеских потерь пополнили:
- 7 танков;
- 2 гаубицы "Д-30";
- МТ-12 "Рапира";
- вражеский расчет ПТРК;
- автомобильная техника;
- около 10 оккупантов.
Вражеские потери
Потери России в войне в Украине к утру четверга, 15 июня, составили 580 оккупантов, а общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 217 910 военных.
Представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Россия потеряла в войне против Украины в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.
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