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Танки и не только. Спецподразделение СБУ за ночь уничтожило почти 15 вражеских целей (видео)

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Украина, Четверг 15 июня 2023 18:49
Танки и не только. Спецподразделение СБУ за ночь уничтожило почти 15 вражеских целей (видео) Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Спецподразделение "Белый волк" за одну ночь уничтожило 14 вражеских целей. Речь идет о российских танках, гаубицах и автомобильной технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Охота на фронте в разгаре: спецподразделение "Белый волк" ЦСО "А" СБУ за ночь уничтожил 14 целей противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наши воины оставили после своей молниеносной атаки только сожженную российскую технику, разбитые укрепления и "хороших россиян".

Список вражеских потерь пополнили:

  • 7 танков;
  • 2 гаубицы "Д-30";
  • МТ-12 "Рапира";
  • вражеский расчет ПТРК;
  • автомобильная техника;
  • около 10 оккупантов.

Вражеские потери

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 15 июня, составили 580 оккупантов, а общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 217 910 военных.

Представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Россия потеряла в войне против Украины в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.

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