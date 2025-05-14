Танки і спецназ: Кім Чен Ин перевірив боєготовність армії КНДР

Участь військ КНДР у війні

Наприкінці квітня Пхеньян уперше визнав відправку своїх військовослужбовців для участі у війні проти України.

Розвідка Південної Кореї встановила, що загалом на боці Росії воюють 15 тисяч солдатів КНДР, які виконують бойові завдання в Курській області.

Кім Чен Ин вважає виправданою участь військових своєї країни у війні, назвавши це захистом "братньої нації".

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов підтвердив участь північнокорейських військових у бойових діях проти України.

11 травня участь військових КНДР у війні також побічно підтвердив російський диктатор Володимир Путін.

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