Танки и спецназ: Ким Чен Ын проверил боеготовность армии КНДР

Участие войск КНДР в войне

В конце апреля Пхеньян впервые признал отправку своих военнослужащих для участия в войне против Украины.

Разведка Южной Кореи установила, что в целом на стороне России воюют 15 тысяч солдат КНДР, которые выполняют боевые задачи в Курской области.

Ким Чен Ын считает оправданным участие военных своей страны в войне, назвав это защитой "братской нации".

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях против Украины.

11 мая участие военных КНДР в войне также косвенно подтвердил российский диктатор Владимир Путин.

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