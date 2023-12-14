Танки і броньовики. СБУ за два тижні вразила понад 150 одиниць техніки РФ (відео)

"Від дронів ЦСО "А" СБУ російську техніку не рятують ні "мангали", ні РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише за два тижні наші специ вразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту росіян.

15 танків;

31 бойових броньованих машин;

10 артилерійських систем;

11 систем радіоелектронної розвідки та боротьби;

86 військових автомобілів.

Також спецпризначенці СБУ змогли знищити 95 російських дронів, комплекс спостереження "Муром", човен, а також 39 вогневих позицій і 78 фортифікаційних споруд.

Бійцям також вдалося вразити три склади боєприпасів окупантів.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 14 грудня, становили 1300 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 342 800 військових.

Також минулої доби українські бійці ліквідували понад 600 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 19 одиниць військової техніки ворога.

Бійцям Сил спецоперацій вдалося вдало атакувати російських окупантів на Куп'янському напрямку. Воїни показали відео бойової роботи.