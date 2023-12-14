Бійці ССО вдало атакували росіян на Куп’янському напрямку (відео)
Бійці Сил спецоперацій вдало атакували російських окупантів на Куп’янському напрямку. Воїни показали відео бойової роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.
На опублікованих кадрах зафіксована робота операторів 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій.
Воїни проводять спеціальну розвідку, виявляють позиції, техніку і скупчення живої сили противника, корегують та наносять вогневі ураження по ворожих цілях. На відео захисники з дронів атакували окупантів на Куп’янському напрямку. Оператори скинули "вибухові" подарунки для росіян.
"ССО України продовжують працювати на всіх операційних напрямках і спільно з іншими підрозділами Сил оборони давати відсіч російським окупаційним військам", - додають захисники.
Втрати російської армії
Російське Міністерство оборони не розкриває втрат своєї армії та техніки на війні проти України.
Опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.
При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 342 тисячі окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 1300 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 324 літаки та 324 вертольоти РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.