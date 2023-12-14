ua en ru
Чт, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці ССО вдало атакували росіян на Куп’янському напрямку (відео)

Куп'янськ, Четвер 14 грудня 2023 10:04
UA EN RU
Бійці ССО вдало атакували росіян на Куп’янському напрямку (відео) Фото: бійці ССО вдало атакували росіян на Куп’янському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Сил спецоперацій вдало атакували російських окупантів на Куп’янському напрямку. Воїни показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

На опублікованих кадрах зафіксована робота операторів 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій.

Воїни проводять спеціальну розвідку, виявляють позиції, техніку і скупчення живої сили противника, корегують та наносять вогневі ураження по ворожих цілях. На відео захисники з дронів атакували окупантів на Куп’янському напрямку. Оператори скинули "вибухові" подарунки для росіян.

"ССО України продовжують працювати на всіх операційних напрямках і спільно з іншими підрозділами Сил оборони давати відсіч російським окупаційним військам", - додають захисники.

Втрати російської армії

Російське Міністерство оборони не розкриває втрат своєї армії та техніки на війні проти України.

Опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 342 тисячі окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 1300 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 324 літаки та 324 вертольоти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України Купянск
NEWS
Росія атакувала Україну "шахедами" і ракетами С-300: скільки цілей збила ППО
Росія атакувала Україну "шахедами" і ракетами С-300: скільки цілей збила ППО
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік