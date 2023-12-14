RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Танки и броневики. СБУ за две недели поразила более 150 единиц техники РФ (видео)

Архивное фото: СБУ за две недели поразила более 150 единиц техники РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага, за последние две недели бойцам Центра специальных операций "А" удалось поразить 153 единицы вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"От дронов ЦСО "А" СБУ российскую технику не спасают ни "мангалы", ни РЭБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за две недели наши спецы поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта россиян.

  • 15 танков;
  • 31 боевых бронированных машин;
  • 10 артиллерийских систем;
  • 11 систем радиоэлектронной разведки и борьбы;
  • 86 военных автомобилей.

Также спецназовцы СБУ смогли уничтожить 95 российских дронов, комплекс наблюдения "Муром", лодку, а также 39 огневых позиций и 78 фортификационных сооружений.

Бойцам также удалось поразить три склада боеприпасов оккупантов.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 14 декабря, составили 1300 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 342 800 военных.

Также за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали более 600 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 19 единиц военной техники врага.

Бойцам Сил спецопераций удалось атаковать российских оккупантов на Купянском направлении. Воины показали видео боевой работы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияВойна в Украине