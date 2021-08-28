Танки, "Грады", ЗРК: оккупанты стянули десятки единиц тяжелой техники на Донбассе

Согласно информации ОБСЕ, боевики размещают военную технику как на своих полигонах на оккупированных территориях, так и в жилых районах, и в зонах отвода вооружения.

"Наблюдатели видели 20 гаубиц, 8 танков и 6 реактивных систем залпового огня,

размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой области, в том числе на 2 полигонах и в 3 жилых кварталах", - говорится в сообщении.

В нарушение линий отвода боевики разместили военную технику в Бойковском, Макеевке, Донецке, Терновом, Новоазовске.

В Бойковском видели 6 "Градов", 7 танков, буксируемые и самоходные гаубицы разных типов. В Макеевке - 4 гаубицы. При этом 2 из них боевики разместили в жилом районе, а еще 2 - возле населенного пункта.

В жилом квартале Куйбышевского района Донецка патруль ОБСЕ заметил танк Т-64. По 3 гаубицы "Гвоздика" 122-го калибра боевики разместили в Новоазовске и в Терновом.

Кроме того, за линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения команды СММ видели 6 танков, 2 зенитных ракетных комплекса и 1 миномет в неподконтрольных правительству районах Донецкой (Новоазовск) и Луганской областях (Переможное).

Также в неподконтрольном правительству районе Донецкой области наблюдатели видели 18 боевых бронированных машин.

"В том числе 16 на полигоне, в зоне, где в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено", - уточнили в ОБСЕ.

Эту технику наблюдатели заметили на полигоне в Бойковском.