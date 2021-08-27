На Донбассе оккупанты проводят интенсивные учения боевиков на полигонах, - разведка
Фото: боевики проводят учения на Донбассе (Getty Images)
Командование Вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность боевиков на Донбассе. В течение этой недели на полигонах проводили интенсивные мероприятия боевой подготовки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.
Для боевиков проводили тренировки по:
- вождения боевых машин, в том числе с преодолением водных преград на штатной технике мотострелковых, гаубично-самоходных и танковых подразделений;
- огневой подготовки с боевой стрельбой артиллерийских и минометных подразделений и гранатометным расчетов.
"Вместе с тем продолжались командно-штабные учения оккупационных войск с привлечением мобилизационного резерва. Контроль мероприятий боевой подготовки и сборов с резервистами осуществляли комиссии командование 8 армии Южного военного округа ВС РФ", - сообщает разведка.