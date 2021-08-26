ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Травневого

Новина українською →
Донбасс, Четверг 26 августа 2021 12:05
Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Травневого Фото: в Травневом обстрелом выбило окна (dn.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Оккупационные войска Российской Федерации накануне вечером обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое. Пострадавших в результате инцидента не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную государственную администрацию.

Сообщается, что боевики совершили два выстрела из АГС-17 в сторону Травневого около 18:40. Боеприпасы попали во двор по адресу ул. Центральная, д. № 4.

"Из-за взрыва гранаты от АГС-17 частично повреждено стекло в двух окнах здания. Вторая граната разорвалась в воздухе над огородом, поросшим кустами. Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено", - говорится в сообщении.

Фото: последствия обстрела Травневого (dn.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что за вчера боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате обстрелов никто не пострадал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ДНР Донецкая область
NEWS
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
DAILY
Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет
Александр Белоусфинансовый редактор Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет