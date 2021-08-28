Танки, "Гради", ЗРК: окупанти стягнули десятки одиниць важкої техніки на Донбасі

Окупанти стягнули танки," Гради", ЗРК і гаубиці на Донбасі, порушивши всі домовленості. Десятки одиниць важкої військової техніки на Донбасі помітили спостерігачі з Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 27 серпня.
Згідно з інформацією ОБСЄ, бойовики розміщують військову техніку як на своїх полігонах на окупованих територіях, так і в житлових районах, і в зонах відведення озброєння.
"Спостерігачі бачили 20 гаубиць, 8 танків і 6 реактивних систем залпового вогню,
розміщених в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Донецької області, в тому числі на 2 полігонах і в 3 житлових кварталах", - йдеться в повідомленні.
В порушення ліній відведення бойовики розмістили військову техніку в Бойківському, Макіївці, Донецьку, Терновому, Новоазовську.
У Бойківському бачили 6 "Градів", 7 танків, буксирувані й самохідні гаубиці різних типів. У Макіївці - 4 гаубиці. При цьому 2 з них бойовики розмістили в житловому районі, а ще 2 - біля населеного пункту.
У житловому кварталі Куйбишевського району Донецька патруль ОБСЄ помітив танк Т-64. По 3 гаубиці "Гвоздика" 122-го калібру бойовики розмістили в Новоазовську та в Терновому.
Крім того, за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння команди СММ бачили 6 танків, 2 зенітних ракетних комплекси і 1 міномет в непідконтрольних уряду районах Донецької (Новоазовськ) і Луганській областях (Переможне).
Також у непідконтрольному уряду районі Донецької області спостерігачі бачили 18 бойових броньованих машин.
"У тому числі 16 на полігоні, в зоні, де відповідно до пункту 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено", - уточнили в ОБСЄ.
Цю техніку спостерігачі помітили на полігоні в Бойківському.
Нагадаємо, що на Донбасі загинув український воїн. Це сталося 27 серпня.
Раніше повідомлялося, що бойовики влаштували інтенсивні навчання на Донбасі.