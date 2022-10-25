Танки глухнуть кожних 50 метрів. Солдат РФ скаржиться на несправну техніку, - ГУР

Російський солдат поскаржився дружині на несправні танки на Донецькому напрямку та розповів про реальну ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Все добре, живий-здоровий, коротше… Глянь, у міноборони пишіть, до прокуратури – танки несправні! Направляють на самий "передок" - ось нас сьогодні направили почати наступ – у нас танки неробочі, глухнуть через кожні 50 метрів. На нас кричать. "А ми зробити нічого не можемо. Вони посилають пацанів на забій. Тут просто лягають у поле трупи і не дають збирати наших солдатів", - йдеться у радіоперехопленні.

Нагадаємо, раніше військовий РФ розповів про вимагання коштів із родичів товариша по службі, якого взяли в "полон" бійки "ДНР".

Також стало відомо, що російський окупант розповів про серйозні втрати на Херсонському напрямку та заявив про бажання втекти з поля бою.

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