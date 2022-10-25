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Танки глохнут каждые 50 метров. Солдат РФ жалуется на неисправную технику, - ГУР

Фото: солдат РФ пожаловался на неисправную технику (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский солдат пожаловался жене на неисправные танки на Донецком направлении и рассказал о реальной ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Все хорошо, жив-здоров, короче… Глянь, в минобороны пишите, в прокуратуру – танки неисправные! Направляют на самый "передок" - вот нас сегодня направили начать наступление – у нас танки нерабочие, глохнут через каждые 50 метров. На нас орут, а мы сделать ничего не можем. Они посылают пацанов на убой. Тут просто ложатся в поле трупы и не дают собирать наших солдат", - говорится в радиоперехвате.

Напомним, ранее военный РФ рассказал о вымогательстве средств с родственников сослуживца, которого взяли в "плен" драки "ДНР".

Также стало известно, что российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.

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