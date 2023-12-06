Танки, гаубицы и не только. СБУ отчиталась об уничтожении техники россиян за месяц (видео)

Силы обороны Украины продолжают уничтожать технику россиян, за последний месяц к статистике потерь добавились 3 системы ПВО, 9 танков и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

За прошедший месяц потери россиян, нанесенные нашими воинами, пополнили:

9 танков;

16 ББМ;

5 САУ;

4 гаубицы;

3 системы ПВО;

5 военных грузовиков;

Также бойцы Службы безопасности Украины уничтожили одну систему видеонаблюдения "Муром-П", два склада боекомплекта, 41 фортификационную и 26 огневых позиций врага.

Силы обороны Украины уничтожают оккупантов

Потери России в войне в Украине к утру среды, 6 декабря, за сутки составили 1270 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 335 110 военных.

Также на Таврическом направлении последние сутки для оккупантов были плохими. ВСУ только на этом участке удалось ликвидировать 520 оккупантов и РЭБ "Житель".

Бойцы Нацгвардии уничтожили новейший российский ЗРК "Витязь". Он предназначен для защиты от самолетов, баллистических ракет и дронов.