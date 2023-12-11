Понад тисяча окупантів, 18 БПЛА і 31 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 11 грудня, склали 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 339 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 19 танків, 18 БПЛА та 31 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.12.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 339 850 (+1030) осіб ліквідовано;

танків – 5655 (+19) од.;

бойових броньованих машин – 10 560 (+31) од.;

артилерійських систем – 8070 (+6) од.;

РСЗВ - 919 од.;

засоби ППО – 605 од.;

літаків – 324 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18) од.;

крилаті ракети – 1586 од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 636 (+13) од.;

спеціальна техніка - 1168 (+6) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу ЗСУ на ранок 11 грудня, українські військові відбили 49 атак противника на Авдіївському напрямку, утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра та знищили склад боєприпасів противника. Зокрема, як уточнюють в Інституті вивчення війни, українські сили зберігають позиції на східному березі річки Дніпро. За попередньою інформацією, ЗСУ вже контролюють весь острів Великий Потьомкін (на південний захід від Херсона).