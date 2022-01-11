Танки, БМП и стрелковое оружие: Россия начала учения возле границ с Украиной

Российская Федерация начала учения со стрельбами в приграничных с Украиной регионах. В них задействовано около 3 000 военных и тяжелая техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

Сообщается, что учения со стрельбами начались на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. В маневрах задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

Также сообщается, что главным акцентом учений будет выполнение контрольных стрельб, организация маршей и оборудование опорных пунктов.

"Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи м", - говорится в сообщении Западного военного округа.