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Танки, БМП і стрілецька зброя: Росія почала навчання біля кордонів з Україною

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Вівторок 11 січня 2022 14:47
Танки, БМП і стрілецька зброя: Росія почала навчання біля кордонів з Україною Фото: Росія проводить навчання в прикордонних з Україною областях (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація почала навчання зі стрільбами в прикордонних з Україною регіонах. У них задіяно близько 3 000 військових і важка техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Повідомляється, що навчання зі стрільбами почалися на полігонах у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях. У маневрах задіяно близько 300 одиниць військової техніки, в тому числі танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння.

Також повідомляється, що головним акцентом навчань буде виконання контрольних стрільб, організація маршів та обладнання опорних пунктів.

"Кожен підрозділ завершить маневри проведенням навчального бою з етапом бойової стрільби, в ході якого екіпажі бронемашин БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніки і живу силу умовного противника на дальностях до 1,2 тисячі м", - йдеться в повідомленні Західного військового округу.

Нагадаємо, раніше американська газета The New York Times писала, що Росія почала перекидання військових вертольотів до українських кордонів.

Крім того, за даними NYT, президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

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