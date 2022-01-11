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Россия перебрасывает военные вертолеты к украинским границам, - NYT

Новина українською →
Вторник 11 января 2022 12:37
Россия перебрасывает военные вертолеты к украинским границам, - NYT Фото: российские вертолеты перебрасывают к границам Украины (wikipedia by Jeff Viano)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация начала переброску военных вертолетов к украинским границам. Это может свидетельствовать о том, что Москва продолжает подготовку к масштабному вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что официальные лица США говорят о начале переброски военных вертолетов. По их словам, стягивание российских войск замедлилось, но возле украинских границ еще остаются около 100 000 военных.

Издание отмечает, что стягивание ударной авиации, боевых и транспортных вертолетов, а также штурмовых истребителей может стать решающим преимуществом России, если руководство страны решит вторгнуться в Украину.

В то же время высокопоставленные представители администрации президента США подчеркивают, что возможное наступление может быть отложено до февраля, если ударят сильные морозы. Поскольку именно по замерзшей земле легче перебрасывать тяжелую технику.

Также по данным NYT, с 27 декабря над Украиной регулярно летают ВВС США на самолетах RC-135 Rivet Joint для радиоэлектронной прослушки. Эти самолеты позволяют прослушивать сообщения российских командиров.

Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, Вашингтон видит в действиях России намерение напасть на Украину.

До этого NYT опубликовала новую карту скопления российских войск вокруг Украины.

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