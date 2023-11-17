ua en ru
Пт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Танки, БМП і не тільки. СБУ показала відео знищення ворожої техніки за допомогою дронів

Україна, П'ятниця 17 листопада 2023 18:36
UA EN RU
Танки, БМП і не тільки. СБУ показала відео знищення ворожої техніки за допомогою дронів Архівне фото: СБУ показала відео знищення ворожої техніки за допомогою дронів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські спецпризначенці, використовуючи дрони, знищили кілька одиниць ворожої техніки. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ продовжують нищити ворога", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як українські бійці атакують ворожі танки, БМП, засоби зв'язку та гаубицю.

"Чергова порція прекрасних прикладів того, що окупанти на нашій землі й далі будуть гинути на полі бою, а їхня техніка - палати", - додали в СБУ.

Українські воїни знищують росіян

На Таврійському напрямку тривають важкі бої. За минулу добу ЗСУ знищили понад 600 російських окупантів та 29 одиниць військової техніки ворога.

Речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук говорив, що російський флот зазнав значних збитків. Зокрема, знищені 15 ворожих кораблів та ще 12 - пошкоджені.

The Guardian пише, що втрати Росії у війні проти України становлять до 400 тисяч вбитими та пораненими, а в боях під Авдіївкою росіяни втрачають до 1000 солдатів на день.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку
Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни