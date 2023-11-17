Танки, БМП і не тільки. СБУ показала відео знищення ворожої техніки за допомогою дронів

Українські спецпризначенці, використовуючи дрони, знищили кілька одиниць ворожої техніки. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ продовжують нищити ворога", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як українські бійці атакують ворожі танки, БМП, засоби зв'язку та гаубицю.

"Чергова порція прекрасних прикладів того, що окупанти на нашій землі й далі будуть гинути на полі бою, а їхня техніка - палати", - додали в СБУ.

Українські воїни знищують росіян

На Таврійському напрямку тривають важкі бої. За минулу добу ЗСУ знищили понад 600 російських окупантів та 29 одиниць військової техніки ворога.

Речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук говорив, що російський флот зазнав значних збитків. Зокрема, знищені 15 ворожих кораблів та ще 12 - пошкоджені.

The Guardian пише, що втрати Росії у війні проти України становлять до 400 тисяч вбитими та пораненими, а в боях під Авдіївкою росіяни втрачають до 1000 солдатів на день.