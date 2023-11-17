Танки, БМП и не только. СБУ показала видео уничтожения вражеской техники с помощью дронов

Украинские спецназовцы, используя дроны, уничтожили несколько единиц вражеской техники. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

"Спецназовцы ЦСО "А" СБУ продолжают уничтожать врага", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские бойцы атакуют вражеские танки, БМП, средства связи и гаубицу.

"Очередная порция прекрасных примеров того, что оккупанты на нашей земле и дальше будут гибнуть на поле боя, а их техника - падать", - добавили в СБУ.

Украинские воины уничтожают россиян

На Таврическом направлении продолжаются тяжелые бои. За минувшие сутки ВСУ уничтожили более 600 российских оккупантов и 29 единиц военной техники врага.

Спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук говорил, что российский флот понес значительные потери. В частности, уничтожены 15 вражеских кораблей и еще 12 - повреждены.

The Guardian пишет, что потери России в войне против Украины составляют до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в боях под Авдеевкой россияне теряют до 1000 солдат в день.