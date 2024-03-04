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Танки, БМП і не тільки. У Нацгвардії розповіли про втрати росіян за тиждень (відео)

Україна, Понеділок 04 березня 2024 16:33
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Танки, БМП і не тільки. У Нацгвардії розповіли про втрати росіян за тиждень (відео) Архівне фото: У Нацгвардії розповіли про втрати росіян за тиждень (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Воїни Нацгвардії продовжують знищувати ворожу техніку, за останній тиждень росіяни втратили десятки артилерійських систем і бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Готовність захищати Україну та боротися за свободу - завжди незмінна у бійців Національної гвардії України. Наші хлопці готові знищити стільки окупантів і ворожої техніки, скільки потрібно для миру і спокою", - заявив глава МВС Ігор Клименко.

За його словами, тільки минулого тижня гвардійці ліквідували:

  • 79 БТР, БМП і бойових броньованих машин;
  • 64 автомобілів окупантів;
  • 57 бліндажів з особовим складом ворога;
  • 55 артилерійських систем;
  • 19 танків;
  • 7 складів із боєкомплектом;
  • 2 ракетні системи залпового вогню.

Знищення росіян на Запорізькому напрямку

Також Клименко показав роботу аеророзвідників бригади "Гвардії наступу "Спартан" на Запорізькому напрямку.

Бійці влучними скидами влучали в невеликі отвори бліндажів та відкриті люки техніки.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що українські військові відбили 20 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по 7 районах зосередження особового складу противника.

Також Сили оборони України за минулу добу ліквідували майже 1200 російських загарбників. Загальні втрати ворожої армії в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 417 950 солдатів.

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