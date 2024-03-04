Танки, БМП и не только. В Нацгвардии рассказали о потерях россиян за неделю (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Готовность защищать Украину и бороться за свободу - всегда неизменна у бойцов Национальной гвардии Украины. Наши ребята готовы уничтожить столько оккупантов и вражеской техники, сколько нужно для мира и спокойствия", - заявил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, только на прошлой неделе гвардейцы ликвидировали:

79 БТР, БМП и боевых бронированных машин;

64 автомобилей оккупантов;

57 блиндажей с личным составом врага;

55 артиллерийских систем;

19 танков;

7 складов с боекомплектом;

2 ракетные системы залпового огня.

Уничтожение россиян на Запорожском направлении

Также Клименко показал работу аэроразведчиков бригады "Гвардии наступления "Спартан" на Запорожском направлении.

Бойцы точными сбросами попадали в небольшие отверстия блиндажей и открытые люки техники.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что украинские военные отбили 20 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Также Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали около 1200 российских захватчиков. Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 417 950 солдат.