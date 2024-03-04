Танки, БМП и не только. В Нацгвардии рассказали о потерях россиян за неделю (видео)
Воины Нацгвардии продолжают уничтожать вражескую технику, за последнюю неделю россияне потеряли десятки артиллерийских систем и боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
"Готовность защищать Украину и бороться за свободу - всегда неизменна у бойцов Национальной гвардии Украины. Наши ребята готовы уничтожить столько оккупантов и вражеской техники, сколько нужно для мира и спокойствия", - заявил глава МВД Игорь Клименко.
По его словам, только на прошлой неделе гвардейцы ликвидировали:
- 79 БТР, БМП и боевых бронированных машин;
- 64 автомобилей оккупантов;
- 57 блиндажей с личным составом врага;
- 55 артиллерийских систем;
- 19 танков;
- 7 складов с боекомплектом;
- 2 ракетные системы залпового огня.
Уничтожение россиян на Запорожском направлении
Также Клименко показал работу аэроразведчиков бригады "Гвардии наступления "Спартан" на Запорожском направлении.
Бойцы точными сбросами попадали в небольшие отверстия блиндажей и открытые люки техники.
Ситуация на фронте
Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что украинские военные отбили 20 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
Также Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали около 1200 российских захватчиков. Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 417 950 солдат.
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