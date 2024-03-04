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Майже 1200 окупантів та 42 автомобілі. Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Понеділок 04 березня 2024 07:52
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Майже 1200 окупантів та 42 автомобілі. Генштаб оновив втрати Росії в Україні Фото: майже 1200 окупантів та 42 автомобілі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Сили оборони України за минулу добу ліквідували майже 1200 російських загарбників. Загальні втрати ворожої армії в особовому складі початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 417 950 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 42 автомобільні техніки та 22 артсистеми росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 417 950 (+1150) осіб ліквідовано;
  • танків - 6648 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 12 660 (+21) од.;
  • артилерійських систем - 10 210 (+22) од.;
  • РСЗВ - 1004 (+1) од.;
  • засоби ППО - 698 (+2) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7845 (+2) од.;
  • крилаті ракети - 1916 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 25 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13 374 (+42) од.;
  • спеціальна техніка - 1621 (+1) од.

Майже 1200 окупантів та 42 автомобілі. Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Ситуація на фронті 4 березня

Як повідомляли в Генеральному штабі ЗСУ в ранковому зведенні, в Україні на фронті протягом доби сталося 78 бойових зіткнень.

Зазначається, що російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївському напрямку та суттєво активізувалися на Новопавлівському напрямку. На Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ.

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