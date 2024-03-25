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Танки, артсистеми, РЕБ. Нацгвардія за тиждень знищила понад 270 одиниць техніки РФ

Архівне фото: Нацгвардія за тиждень знищила понад 270 одиниць техніки РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Національна гвардія України продовжує знищувати техніку та особовий склад ворога. За останній тиждень росіяни позбулися десятка танків, артилерійських систем та автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС України Ігоря Клименка.

"Ворог хоче зламати нас. І своїми атаками домагається тільки протилежного - дедалі більшої люті у наших воїнів, зокрема Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулого тижня гвардійці знищили:

  • 68 одиниць бронетехніки; 
  • 80 автомобілів окупантів;
  • 83 артилерійські системи;
  • 4 одиниці інженерної техніки;
  • 4 засоби РЕБ.

Очільник МВС повідомив, що також було уражено 26 бліндажів з особовим складом противника. Окупантів ліквідовано. 

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що українські військові відбили 25 атак противника на Новопавлівському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. 

А втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка 25 березня становлять 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 437 390 військових

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